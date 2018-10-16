Медведев: за год кибератаки отняли у России 600 миллиардов

Около 600 миллиардов рублей — такова сумма ущерба от кибератак в России в минувшем году, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Московском международном форуме "Открытые инновации — 2018". В мире же, по словам главы российского правительства, убытки от кибератак в 2017 году составили порядка 1 триллиона долларов.

Ущерб, нанесенный России кибератаками, премьер назвал значительной суммой для экономики страны. При этом все, чем занимается бизнес и государство в сфере цифровых технологий, по словам премьера, "будет искривлено или испорчено, если мы не обеспечим кибербезопасность пространства".

Вопросами кибербезопасности сейчас занимается в основном бизнес, отметил Медведев, однако "палитра" разнообразным виртуальных мошенничеств усложняется, и становится ясно, что необходима кооперация как на национальном, так и на глобальном уровне.

Договоренности на глобальном уровне, по словам российского премьера — гораздо более сложная и более важная задача, и только в этом случае компании смогут доверять друг другу, а люди смогут доверять сервисам и свободно инвестировать средства в различные проекты.

Задача сейчас, по словам премьера — "создать прочную систему безопасности, передачи, обработки и хранения данных, которая будет гарантировать защиту интересов личности, бизнеса и государства".

Трансляцию форума "Открытые инновации — 2018" ведут телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.