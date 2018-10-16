Выманивали пин-коды у пенсионеров и крали миллионы: аферисты задержаны

Полиция обезвредила банду мошенников, которые похитили более 100 миллионов рублей с банковских карт пенсионеров. Обыски и задержания прошли в Москве и Смоленске. Аферисты обманом вынуждали пожилых людей сообщать им номера и коды пластиковых карт. Затем со счетов пропадали все деньги.

- Ну-ка на пол, на пол! Руки за голову!

Чтобы задержать крупную группировку мошенников, хватило нескольких секунд. Сопротивляться вооруженным полицейским и бойцам спецназа никому и в голову не пришло.

- Перевернулся! Другую руку! Вниз смотрим! Лежим!

В этой маленькой квартире на юго-западе Москвы обосновались трое мужчин и одна женщина. Они обманули десятки людей — и не только в столице. Пострадавшие есть еще и в Смоленске. В базе данных специально искали телефоны пенсионеров, звонили, представлялись сотрудниками служб безопасности банков.

- Просили уточнить, например, некоторые данные. При этом они называли мое имя-отчество, паспортные данные!

Убеждали потерпевших назвать данные своих пластиковых карт.

- Сказали, что была произведена попытка взлома вашей карточки, но мы все предотвратили. Он говорит: назовите номер вашей карточки. Я назвала.

Отдельно просили сообщить пин-код, которые никому и никогда говорить нельзя. Но напуганные пожилые люди называли четыре цифры.

Дальше мошенники у себя на квартире на самодельных станках изготавливали фальшивые банковские карты, наносили на них фамилии, номера и активировали их по телефону.

"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты мобильные телефоны, более ста сим-карт различных операторов мобильной связи, банковские карты и черновые записи с указанием данных потерпевших", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Со счетов потерпевших задержанные снимали все деньги и передавали лидерам преступной группировки, которых сейчас ищут.

- То есть, тебе давали другие карты? С номером, с пин-кодом?

- Да, и я просто ходил и обналичивал деньги!

- Сколько твоя доля была с каждого перечисления, приблизительно хотя бы!

- Ну, там копейки!

- На карточку поступила двадцатка, например, сколько твоих денег было?

- Тысячи три!

Мошенников арестовали. Только по предварительным оценкам они украли у своих жертв больше ста миллионов рублей. Но, как предполагают следователи, окончательный ущерб может оказаться в несколько раз больше.