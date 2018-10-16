Дзюдоист Александр Михайлин готовится к Олимпиаде в Токио

Серебряный чемпион Олимпийских игр в Лондоне в супертяжелой весовой категории, дзюдоист Александр Михайлин готовится к Олимпиаде-2020. При этом 39-летний спортсмен на включен в состав сборной России и занимается по индивидуальной программе.

На проходившем в Грозном чемпионате России Александр Михайлин остался за чертой призеров и не пробился в состав сборной страны. Но главный тренер национальной команды Хасанби Таов считает, что Александру по силам получить олимпийскую лицензию.

"У Александра была травма, потом он проиграл молодым и сильным ребятам. На данный момент он не входит в состав сборной, но продолжает готовиться к Олимпиаде. Мы ему будем только помогать в достижении этой цели", — приводит слова Таова РИА Новости.