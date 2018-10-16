Ущерб от пожаров на украинских складах боеприпасов превысил 2 миллиарда долларов

За последние два с половиной года на складах ВСУ сгорело боеприпасов на сумму свыше 2 миллиардов долларов, заявил депутат Верховной Рады Сергей Пашинский. Он призвал проанализировать эту проблему, так как у украинских военных явно какие-то проблемы с системой хранения взрывоопасных предметов. Генштаб явно не справляется.

Причем, отметил Пашинский, после пожаров в Харьковской и Винницкой областях профильный комитет разработал соответствующую методичку и отправил ее Министерству обороны, пишет агентство "Интерфакс". В документе были подробно описаны рекомендации, как избежать подобных ЧП. Однако военные, видимо, эти рекомендации проигнорировали, уверен депутат.

С 2003 года на Украине уже произошло 12 пожаров на складах с боеприпасами. Самый яркий пример – Балаклея, что в Харьковской области. 23 марта 2017 там загорелся 65 ракетно-артиллерийский арсенал, где хранилось до 150 тонн боеприпасов. Они взрывались до 28 марта. В итоге погибла одна женщина, пять человек получили ранения. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 20 тысяч местных жителей.

3 мая этого года все в той же Балаклее вспыхнул новый пожар. Детонировать начали те боеприпасы, которые не взорвались в 2017 году. Всего зафиксировали около 40 хлопков. Огонь охватил 35 гектаров. Снова пришлось устраивать эвакуацию.