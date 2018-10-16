Кубок Кремля. Макарова проиграла, Звонарева выиграла

В московском дворце спорта "Олимпийский" начался второй игровой день основного турнира теннисного Кубка Кремля. Выбыла из борьбы олимпийская чемпионка в парном разряде россиянка Екатерина Макарова. Зато ветеран Вера Звонарева прошла во второй круг.

Макарова встречалась с представительницей Туниса Онс Жабер и проиграла на удивление легко – 1:6, 2:6. Финалистка Уимблдона и US Open далекого уже сезона-2010 Звонарева, которая вышла в основную сетку из квалификации, была сильнее соотечественницы Ирины Хромачевой – 6:3, 6:3.

Вышла во второй круг столичного турнира британка Йоханна Конта, которая встречалась с седьмым номером "посева" бельгийкой Элизе Мертенс. Представительница Великобритании победила в двух сетах – 6:3, 7:5.