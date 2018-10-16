Запрет розовых волос обошелся школе в 80 тысяч

Мировой суд участка №5 Дзержинского района Перми привлек к административной ответственности гимназию и ее директора, в которой одну из учениц отстранили от занятий из-за розового цвета волос.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в секретариате суда, подчеркнув, что гимназия и ее руководитель оштрафованы на 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

В начале учебного года 15-летнюю Зинаиду Агишеву, дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой отстранили от занятий в школе из-за ненадлежащего внешнего вида​​​. Девушка пришла в гимназию в одежде без эмблемы образовательного учреждения, а ее волосы были окрашены в розовый цвет.

Руководство гимназии объяснило отстранение подростка от занятий тем, что подобный облик нарушает действующие требования к внешнему виду и одежде обучающихся школы.

Об этом рассказала сама парламентарий на своей странице в Facebook.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс в регионе. Высказался и губернатор Пермского края Максим Решетников, который отметил, что как отец двух школьниц, считает, что жестких запретов в вопросе внешнего вида учащихся, в том числе цвета их волос, быть не должно. По его мнению, каждому ребенку очень важно самовыражение.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков назвал отстранение от уроков за цвет волос дискриминацией.

К скандалу подключилась и прокуратура Дзержинского района, которая завела в отношении гимназии № 4 имени братьев Каменских и его директора административные дела по статье "нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования". Затем дела были переданы в мировой суд для рассмотрения.