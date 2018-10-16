Торопившийся в Шереметьево водитель разогнал машину до 300 км/ч

Владелец BMW M6 устроил скоростной заезд на трассе, ведущей в столичный аэропорт Шереметьево — его машина разогналась почти до 300 километров в час. Пассажир снял "прокат" на видео.

"Когда очень спешишь в аэропорт. Продолжаем наводить суету на столичных просторах", — отметил автор записи, которая появилась вечером в минувший понедельник.

На кадрах видно, как стрелка спидометра стремительно приближается к отметке 300 километров в час. Этот показатель, как отмечает Lenta.ru, превышает скорость большинства современных авиалайнеров во время взлета — она колеблется в пределах от 250 до 270 километров в час.

Об административных последствиях для владельца BMW ничего не известно.