Футболисты сборной Японии обыграли Кавани и Родригеса

В японском городе Сайтама прошел товарищеский матч национальной сборной Страны Восходящего солнца с соперниками из Уругвая. Игра получилась предельно веселой и соперники забили друг другу семь голов. Победу праздновали японцы со счетом 4:3.

Первый мяч провел в ворота южноамериканцев Минамино на 10-й минуте. Затем до конца первой 45-минутки соперники обменялись голами Перейро и Осако.

Очень результативными получились 10 минут на исходе часа игры: на гол уругвайца Кавани хозяева ответили точными ударами Доана и того же Минамино. Точку в матче поставил Родригес, гол которого, впрочем, не принес гостям большой радости.