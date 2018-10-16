Евгений Донской продолжает борьбу на Кубке Кремля

В мужском турнире теннисного Кубка Кремля стартовали состязания второго игрового дня. Первым из многочисленной пока российской диаспоры на корт дворца спорта "Олимпийский" вышел Евгений Донской, который в первом круге переиграл Михаила Кукушкина из Казахстана.

Матч Донского против бывшего соотечественника, который выступает за соседнюю страну, получился достаточно упорным. Евгений сделал брейк в первом сете и победил 6:4, а вот вторая партия продолжалась почти час и победу Донской праздновал только на тай-брейке – 7:6 (12:10).