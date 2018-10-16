Заключенный напал на тюремщика в колонии строгого режима в Рязанской области
Осужденный за изнасилование и разбойное нападение 37-летний житель Адыгеи ударил конвойного в колонии за наложенный запрет на сигареты в камере, сообщает пресс-служба СКР. Камера наблюдения зафиксировала "спорный" момент.
Инцидент, судя по всему, произошел утром 30 января текущего года в колонии строгого режима в Рязанской области. На кадрах видно, как заключенный резко поворачивается в коридоре и пытается вернуться в помещение, откуда его только что вывели сотрудники исправительного учреждения. Как оказалось, он хотел забрать пачку сигарет в камеру, но понимания не нашел. После непродолжительной дискуссии мужчина, который получил срок в том числе и за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения, ударил по лицу одного из конвойных, так что он упал на пол.
Был ли конфликт на том исчерпан, не сообщается, но никаких мер воздействия со стороны персонала камера не зафиксировала.
Подозреваемого ждет еще один суд, расследование дела о применении насилия в отношении сотрудника колонии завершено.
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