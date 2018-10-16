Убийство журналиста: в саудовском консульстве в Стамбуле найдены улики

Турецкая полиция обнаружила улики, подтверждающие факт убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом рассказал высокопоставленный источник агентства Associated Press. Какие именно улики найдены, не уточняется.

На территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле прошли девятичасовые обыски — их провела турецкая следственная группа и представители прокуратуры Турции. Принимали участие в обысках также специалисты по борьбе с терроризмом. Полицейские взяли ряд анализов — в частности, взяты образцы почвы из сада консульства, передает "Интерфакс".

Журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем американской The Washington Post и с прошлого года живший в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По информации с камер наблюдения, здание генконсульства журналист, критиковавший власти Саудовской Аравии, не покидал. Расследование исчезновения Хашогги турецкие правоохранители ведут совместно с саудовской стороной.