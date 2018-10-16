Рэпер опубликовал видео с "голой" Меланией Трамп

Американский рэп-исполнитель T.I. опубликовал провокационный тизер своего альбома Dime Trap. В коротком клипе музыкант оказывается в Овальном кабинете Белого дома, а перед ним начинает танцевать стриптиз женщина, похожая на жену Дональда Трампа, Меланию, сообщает Daily Mail.

"Я не Канье", — написал рэпер в посте с клипом, намекнув на недавнюю встречу своего коллеги Канье Уэста с американским президентом.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Дональд Трамп отправляется в свою резиденцию Мар-а-Лаго, а жену оставляет дома. Как только вертолет президента скрывается из виду, в Овальном кабинете оказывается рэпер T.I. вместе с моделью, похожей на Меланию Трамп.

Вскоре провокационный клип прокомментировала пресс-секретарь Мелании Трамп Стефани Гришэм. Она назвала ролик отвратительным и неприемлемым.

Сама Мелания отметила, что является "самой ненавистной персоной в Интернете". Первая леди пожаловалась, что страдает от постоянных нападок в Сети и со стороны СМИ.

"Я призываю всех, и мужчин, и женщин быть сильными и выстоять под натиском людей, которым мы по каким-то причинам не нравимся", — отметила Трамп.