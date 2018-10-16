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Скончался актер Дмитрий Марьянов 1 час назад
Бывшие любимые женщины Дмитрия Марьянова утверждают, что его убили
Прошел год, как друзей и поклонников поразила внезапная смерть актера Дмитрия Марьянова. Ему было всего 47. Он умер в реабилитационном центре, где, как полагает следствие, ему вводили сильнодействующие препараты, не выявив противопоказаний, а когда Дмитрию стало плохо, то не вызвали скорую.
Обвинение никому еще не предъявлено. А в студии "Прямого эфира" год спустя после тех трагических событий собрались близкие актера Дмитрия Марьянова. Среди них, конечно, и женщины, с которыми он вместе жил в разные периоды своей жизни.
За этот год по-прежнему есть те, кто задает много вопросов сотрудникам и директору реабилитационного центра Оксане Богдановой, которая проходит по этому уголовному делу как подозреваемая.
Она, со своей стороны, говорит, что на тот момент жена, а теперь вдова Марьянова Ксения Бик якобы была уверена, что в центре есть врач, хотя до этого говорила, будто все необходимые манипуляции были сделаны дома, а в центре ему нужна только реабилитация.
Весь год Ксения не давала интервью, из-за чего у некоторых друзей Марьянова возник вопрос: ей есть что скрывать? Кроме того, ходили слухи о том, что Анфиса – не родная дочь Марьянова, и что якобы незадолго до смерти Дмитрий собирался с Ксенией разводиться.
А подруга Марьянова – искусствовед Инга Ильм сообщила, что когда Дима в день смерти звал Ксению на помощь, она ехала к адвокату.
Те же, кто защищает вдову актера, говорят, что у нее весь год крайне подавленное состояние, она все время плачет, не находит себе места, и этим объясняется ее нежелание общаться с прессой.
Тем временем ее предшественница – знаменитая экс-фигуристка, олимпийская чемпионка Ирина Лобачева тоже провела весь последний год в слезах. А еще она сблизилась со своей предшественницей — еще одной любимой женщиной Дмитрия, Ольгой Аносовой.
Их общий сын Даниил уже учится в институте, сама же Ольга за все это время дала единственное интервью, в котором рассказала о жизни с Марьяновым.
Почему Ольга Аносова и Ирина Лобачева считают, что Дмитрия убили, а его подруга Инга Ильм, жалеет, что настояла на свадьбе Марьянова с Ксенией Бик? По какой причине хранит молчание вдова Марьянова? Продолжает ли работать центр, после "реабилитации" в котором умер знаменитый актер? И что рассказал бывший муж вдовы Марьянова и биологический отец Анфисы, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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