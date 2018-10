В Новой Зеландии птицей года выбрали пьяного голубя

В Новой Зеландии состоялся ежегодный конкурс на звание птицы года. Главным пернатым обитателем страны был выбран голубь кареру, который питается перезревшими плодами, в результате чего пьянеет и начинает вести себя забавно, сообщает Gizmodo.

Вот так выглядит нынешний победитель:

Your #BirdOfTheYear for 2018 is that absolute unit, the roundest boi, the devourer of fruit, the whooshiest of whooshes, the mighty kerurū. A big round of applause for the kererū, as well as for @Kereru4PM who ran a top campaign. https://t.co/BMjEN8Pymp pic.twitter.com/Lsf3w0FKGA — Forest & Bird (@Forest_and_Bird) 14 октября 2018 г.

А так он ведет себя после сытного обеда:

Необычный конкурс организовали представители организации Forest & Bird. Задача проекта — привлечь внимание к будущему новозеландских птиц, так как большинству видов местных пернатых грозит вымирание.

Забавное состязание привлекло внимание жителей разных стран, в том числе, знаменитостей. Так, британский актер Стивен Фрай проголосовал за свиного попугая.

Ten years ago I had the pleasure of meeting Sirocco, @Spokesbird for the endangered species, the Kakapo. I endorse Kakapo for @Forest_and_Bird Bird of the Year . You can vote here https://t.co/xbqC2K9cOa #BirdOfTheYear pic.twitter.com/JOYFoBlSLq — Stephen Fry (@stephenfry) 2 октября 2018 г.

А комик Билл Бэйли – за бескрылую султанку.