В Новосибирске сняли на видео пасущуюся на трамвайных путях отару овец

Жители Кировского районе Новосибирска в минувший понедельник, 15 октября, с удивлением увидели стадо баранов, вышедшее на трамвайные пути между полосами оживленной дороги пощипать остатки травы.

К счастью, животные так и не дождались трамвая. На шум очевидцев невесть откуда прибежал запыхавшийся пастух и увел овец.