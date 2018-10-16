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Дело саудовского журналиста 51 минута назад
Саудовский генконсул срочно вылетел из Стамбула в Эр-Рияд
Генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби срочно вылетел на родину. Он вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрка в Эр-Рияд регулярным рейсом саудовской авиакомпании Saudia. Турцию генконсул покинул на фоне скандала с исчезновением в консульстве журналиста Джамаля Хашогги.
Самолет вылетел с саудовским генконсулом на борту вылетел из аэропорта в 17 часов по московскому времени, сообщает ТАСС.
Осмотр резиденции генконсула провели члены турецко-саудовской рабочей группы. Она была создана для расследования исчезновения саудовского журналиста. По предварительным данным, в резиденции генконсула обнаружены улики, которые подтверждают гибель Хашогги.
С прошлого года журналист жил в США. Он пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Критиковавший власти Саудовской Аравии журналист, судя по данным с камер наблюдения, здание генконсульства не покидал. Зато камеры зафиксировали подозрительную активность после того, как он зашел в консульство. Журналист хотел переоформить документы, чтобы жениться на своей турецкой подруге. Он ей оставил свой мобильный телефон, синхронизированный с часами. В результате последние минуты его жизни были записаны.
По предварительным данным, журналиста пытали. А когда он умер, то распилили тело медицинской пилой и растворили в кислоте.
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