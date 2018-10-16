Футболисту Павлу Мамаеву предъявлены обвинения в побоях

Следствие продолжает свою рутинную работу по подготовке к судебным заседаниям дел футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые устроили драки в центре Москвы. Мамаеву уже предъявлены обвинения по одному из эпизодов по статье "Побои".

Как уже сообщали Вести.Ru, Мамаев, Кокорин, брат последнего Кирилл и еще один футболист Александр Протасовицкий арестованы по решению Тверского суда Москвы до 8 декабря.

Мамаеву первому предъявлено обвинение по одному из эпизодов дела по статье 116 Уголовного кодекса РФ ("Побои"). "Следствие еще будет изучать второе видео, будут ли предъявлены еще обвинения, пока неясно", — цитирует ТАСС источник, близкий к следствию. В эти дни проводятся очные ставки обвиняемых с тремя потерпевшими.