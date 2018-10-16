В Техасе поезд сбил вставший на переезде грузовик. Видео

В Техасе в минувший понедельник, 15 октября, поезд столкнулся со вставшим на переезде грузовиком — очевидцы сняли момент аварии на видео.

На опубликованных кадрах видно, как отчаянно сигналящий локомотив разрывает фуру в клочья. По словам очевидцев, к этому моменту водитель грузовика покинул кабину. О состоянии машиниста не сообщается.

Причина аварии к настоящему времени официально не озвучена, известно, что эксперты изучают две версии: неисправность двигателя грузовика и то, что он мог банально застрять.