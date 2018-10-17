Приобретённое слабоумие может возникать из-за "орфографических ошибок" ДНК

"Спонтанные" мутации ДНК, происходящие во время развития мозга эмбриона в утробе матери, могут объяснить возникновение некоторых случаев деменции, говорят учёные Кембриджского университета. Речь идёт о пациентах, родственники которых никогда не страдали приобретённым слабоумием.

Работая с пациентом, медики собирают так называемый семейный анамнез, то есть информацию о заболеваниях его семьи. Так, специалисты заметили, что в роду подавляющего числа людей, страдающих деменцией, болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона, не бывает подобных состояний.

Только один из 20 пациентов имел в роду случаи подобных заболеваний (что значительно повышает риск появления болезни). Но как быть со всеми остальными больными? Как сообщается в пресс-релизе исследования, причина большинства случаев остаётся загадкой.

Этот факт затрудняет выявление людей, наиболее подверженных риску рано или поздно услышать диагноз "слабоумие" или болезнь Альцгеймера. Что для здравоохранения, которое в значительной мере ориентировано на профилактику заболеваний, является большой проблемой.

"По мере старения мирового населения мы наблюдаем увеличение числа людей, страдающих такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. При этом мы недостаточно [хорошо] понимаем большинство этих случаев. Почему у одних людей развиваются эти заболевания, а у других нет? Мы знает, что генетика играет в этом роль, но почему заболевания возникают у людей, в семье которых не было подобных недугов?", — задаётся вопросом один из авторов работы Патрик Чиннери (Patrick Chinnery) из Кембриджского университета.

Как предполагают специалисты, не наследуемые случаи деменции могут возникать из-за соматических мутаций в определённых генах, которые связаны с нейродегенеративными заболеваниями. Поясним, что под соматическими мутациями понимаются модификации генов, возникающие в определённых клетках в ходе индивидуального развития какого-то конкретного организма.

Специалисты изучили 173 образца тканей мозга, используя новую технологию, а также математическую модель, позволяющую определять соматические мутации ДНК в небольших образцах мозга и экстраполировать эти результаты на весь мозг. Образцы принадлежали здоровым людям, пациентам с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Выяснилось, что в развивающемся мозге эмбриона могут возникать некоторые "спонтанные" генетические мутации. Впоследствии кластеры клеток мозга, содержащие спонтанные генетические ошибки, могут приводить к образованию неправильно свёрнутых белков. Эти "поломанные" молекулы, в свою очередь, могут распространяться по всему мозгу, что приводит к возникновению болезни.

Напомним, что во время развития распространённых нейродегенеративных заболеваний опасные белки накапливаются в головном мозге и разрушают клетки мозга, нарушая тем самым работу различных областей мозга. В результате у человека перестаёт нормально функционировать, например, память.

"Подобные "орфографические ошибки" возникают в нашей ДНК по мере деления клеток. Они могут объяснить, почему у многих людей развиваются такие заболевания, как деменция, когда в семье пациента не было случаев подобных заболеваний", — говорит Чиннери.

По его словам, эти мутации, скорее всего, формируются, когда мозг человека развивается ещё до рождения. "Другими словами, [мутации] сидят там и ждут удобного случая создать проблемы, когда мы становимся старше", — говорит учёный.

Как говорят авторы работы, пока вывод является гипотетическим. Неясно, насколько значимы эти соматичекие мутации в большинстве распространённых случаев деменции.

Тем не менее исследование предлагает возможное объяснение, почему у пациентов по-разному могут проявляться симптомы недуга.

По мнению учёных, некоторые новые виды лечения, предназначенные для терапии редких генетических форм нейродегенеративных заболеваний, могут оказаться полезными для пациентов без семейного анамнеза.

"Наши данные показывают, что те же генетические механизмы могут быть ответственны за не наследственные формы этих заболеваний, поэтому эти пациенты могут извлечь выгоду из лечения, разрабатываемого для редких генетических недугов", — добавляет Чиннери.

Результаты исследования представлены в научном издании Nature Communications.

Добавим, что множество исследовательских групп также занимаются поиском способов лечения приобретённого слабоумия. В частности, учёные предлагают очищать мозга от "зомби-клеток", применять ультразвук в качестве терапии недуга, играть в компьютерные игры и даже посещать сауну.