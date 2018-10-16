Федерация гребного спорта задолжала поставщикам лодок 9 млн рублей

Счета Федерации гребного спорта России заморожены и вся финансовая деятельность общественной организации парализована. ФГСР оказалась должна поставщику лодок, с которым работала перед Олимпиадой-2016, 120 тыс. евро или 9 млн рублей.

"На основании судебного решения было произведено исполнительное производство, счета [национальной федерации] были ограничены, — цитирует ТАСС президента ФГСР Алексея Свирина. – Долг федерации перед поставщиком лодок сейчас составляет 9 млн рублей".

По словам Свирина, у федерации в этой связи "присутствуют определенные сложности". Он подтвердил, что речь идет об инвентаре и лодках, которые были приобретены в прошлом олимпийском цикле для сборной России.

"Задолженность не выглядит критичной в представлении других, более богатых федераций, но для нас это значимая сумма. Мы пытались договориться на рассрочку, на возврат лодок, но коммерческая структура, с которой был заключен договор, нам навстречу не идет. Тем не менее, до Нового года мы должны эту историю закончить", – сказал Свирин.