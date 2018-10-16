Цифровая лаборатория "Норникеля" переедет в Сколково

16 октября на форуме "Открытые инновации" "Норникель" и фонд "Сколково" подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает размещение на территории инновационного центра "Сколково" "Цифровой лаборатории "Норникеля" — действующего подразделения компании.

"Несмотря на то, что лаборатория у нас работает чуть меньше года, в портфеле "Цифровой лаборатории" уже больше ста инициатив, ряд из которых уже реализован в прототипе, некоторые находятся в промышленной эксплуатации, — отметил старший вице-президент, финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев. — Для творческих людей, к которым относятся люди науки, создание творческой атмосферы просто необходимо. В связи с этим, мы посчитали правильным наше сотрудничество на территории "Сколково".

В сотрудничестве со "Сколково" "Цифровая лаборатория "Норникеля" планирует продолжить разработку цифровых технологий, направленных на оптимизацию технологических производственных процессов компании.

По словам вице-президента фонда, исполнительного директора кластера передовых производственных, ядерных и космических технологий "Сколково" Алексея Белякова, фонду "очень интересно иметь в партнерах такую компанию, как "Норникель" не только потому, что "Норникель" является одним из лидеров российской экономики и промышленности, а в первую очередь, потому что компания открыта к внедрению инноваций.

"Норникель" активно внедряет технологии, которые связаны с цифровыми двойниками на производстве, робототехникой, машинным зрением, искусственным интеллектом. "Сколково" с оптимизмом смотрит на наше будущее взаимодействие", — подчеркнул Алексей Беляков.

Инвестиции "Норникеля" в деятельность "Цифровой лаборатории" с 2019 по 2021 год составят 350 миллионов рублей. "Сколково", в свою очередь, предоставит компании возможность использовать свой технопарк – инфраструктуру, оборудование, доступ к разработкам резидентов фонда.

"Это большая творческая лаборатория, — объяснил Сергей Малышев. — Для наших коллег очень важно иметь обмен опытом, иметь доступ к этому необъятному ресурсу знаний. Главным эффектом является повышение эффективности отдельных подразделений и в целом компании".

Сотрудничество "Норникеля" и "Сколково" должно дать новый импульс развитию горно-металлургической компании, а также привлечь к повышению эффективности "Норильского никеля" лучшие технологические компании России.