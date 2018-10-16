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Авария "Союза" 1 час назад
Спасение людей в приоритете: автоматика на "Союзе" приняла решение за доли секунды
В РКК "Энергия" рассказали, что удалось спасти с аварийного "Союза". Все, что спустилось в корабле вместе с экипажем — мониторы, скафандры, контейнер с грузом для МКС — не повреждено. А ещё на пресс-конференции объяснили, как проходила эвакуация с ракеты-носителя, почему автоматика иногда работает лучше человека, и когда ждать первых версий о причине аварии.
После неудачного запуска "Союз МС-10" прошло пять дней. Алексей Овчинин даёт первое интервью "России 24". Сейчас он проходит курс реабилитации в Звездном городке — в Центре подготовки космонавтов. Кажется — восстанавливаться ему вовсе не нужно. Овчинин чувствует себя хорошо, готов вновь отправиться в космос. Во время аварийного спуска испытывал серьезные нагрузки.
"Перегрузка была чуть меньше 7 единиц. На тренировках на центрифуге, во время прохождения медицинских комиссий мы испытываем перегрузки в 8 единиц. Перегрузка во время спуска у нас была в направлении грудь-спина. Представьте себе, что вам на грудь поставили железобетонный блок, который в семь раз превышает ваш вес", — рассказал космонавт.
Алексей Овчинин и Ник Хейг 11 октября находились примерно в таком спускаемом аппарате. Внештатная ситуация возникла на второй минуте полёта. Решение об эвакуации принимала автоматика за одну десятую секунды.
Такое решение было единственно верным. Ведь на кону были жизни экипажа.
Заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов и систем Игорь Хамиц рассказывает, что средства аварийного спасения (САС) начали работать ещё за 30 минут до старта. Это классическая процедура — они всегда должны следить за ситуацией на ракетоносителе.
САС сработали впервые за 35 лет. Всего они активизировались три раза за всю историю космонавтики и каждый случай был не похож на аварийную обстановку на "Союзе МС-10". То есть эффективность разработки сомнений не вызывает.
"Я думаю, что это решение правильное. Даже если представить, что все было бы нормально, спасение людей – в приоритете. Поэтому считаю, что автоматика работала правильно и так надо делать. Лучше ошибиться и спасти людей, и сказать, что "жаль, ракета была хорошая", чем наоборот", — отметил Хамиц.
На брифинге для журналистов Хамиц также озвучивает версию, которой придерживается госкомиссия — проблемы возникли при отделении боковых отсеков первой ступени ракеты. На борту было много груза. Помимо продовольствия — научная аппаратура, в том числе оборудование для медицинских экспериментов. Например, собирались печатать биологические ткани на магнитном 3D-принтере.
Говорят, его спасти не удалось. Тем не менее, экипаж который сейчас находится на МКС, не столкнётся со сложностями из-за того что "Союз МС-10" не смог добраться до станции.
"У нас вместо третьего члена экипажа был грузовой контейнер. Так что часть грузов, которые находились в спускаемом аппарате, не утеряны. То, что в бытовом отсеке, судя по всему, утеряно, но там не было ничего такого критического, без чего не могли бы работать наши экипажи, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции", — рассказал Овчинин.
Если та часть "багажа", которая находилась в спускаемом аппарате, уцелела, то многое, например, то, что было в бытовом отсеке — не восстановить. Но именно работа с частями ракеты, которые находятся на территории Казахстана, позволит добраться до истины — из-за чего сорвался запуск. Исследование госкомиссии займёт примерно месяц.
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