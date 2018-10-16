"РоссТур" распадается: финансовых гарантий туроператора едва ли хватит на всех клиентов

Центр бронирования "РоссТур" исключен из федерального реестра туроператоров, сообщили в Ростуризме. Проблемы в компании начались в начале октября, когда пять крупных операторов отказались сотрудничать с "РоссТуром" из-за нарушения сроков платежей. Пострадавших на данный момент порядка 1200 человек. Все ли смогут получить компенсацию?

- Пожалуйста: приказ об исключении сведений о туроператоре из единого федерального реестра туроператоров.

Туроператор и турагентство "РоссТур" официально перестали существовать. Аннулировать купленные туристами туры они начали еще в начале месяца.

- Вот наше райское местечко, куда мы планировали в этом году вернуться.

Елена отдала за тур 300 тысяч рублей, но вылет в Таиланд отменили в последний момент. "Пока "РоссТур" не объявил себя банкротом, мы даже не знаем, куда идти — мы ждем их обещанных выплат", — говорит она.

На страховые выплаты может рассчитывать лишь чуть больше тысячи туристов — тех, кто заключал договоры непосредственно с "РоссТуром". Но под этим брендом работали еще десятки агентств.

"Это бренд сетевого агентского образования. И, к сожалению, в нашей нормативной базе никакого определения, ни того, как действовать или какая зона ответственности существует у подобных образований, на сегодняшний день нет", — говорит директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ" Александр Осауленко.

Тем, кто покупал путевки "РоссТура" в других фирмах, рекомендуют обращаться в суд.

Большинство агентств, которые работали с "РоссТуром" и чьим клиентам сейчас будет тяжелее всего вернуть свои деньги, это совсем небольшие компании, которые располагались в недорогих бизнес-центрах, арендуя в качестве офиса одну-единственную комнату.

В офисах "РоссТура" уже готовятся встречать недовольных клиентов.

- Мы сейчас охрану вызовем, мы уже расторгли договор с ними.

На страховые выплаты пострадавшим туристам у "РоссТура" предусмотрено около 50 миллионов долларов. И на всех этого явно не хватит.