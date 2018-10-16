Израиль сделает все, чтобы уничтожить сирийские С-300, уверен американский генерал

Зенитные ракетные комплексы С-300 на юге Сирии могут стать главной целью израильских ВВС. Именно в этом районе самолеты еврейского государства наносят удары по иранцам, а значит новые зенитные-ракетные комплексы, поставленные Россией, будут им мешать, уверен бывший военный атташе США в РФ Питер Звак. Он уточнил, что не знает, как сложатся отношения Тель-Авива и Москвы в случае уничтожения ЗРК, пишет агентство РИА Новости.

Ранее Россия передала Сирии три дивизиона ЗРК С-300ПМ, и по 100 ракет на каждый. До поставки в Арабскую Республику эти системы служили в отечественных вооруженных силах, но их сменили на более современные С-400.

Все три дивизиона уже находятся в Сирии. Их перевезли тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан". Как заявил глава Министерства иностранных дел Республики Валид Муаллем, теперь страна ощущает себя в безопасности и защищена от нападения израильских самолетов.

Напомним, решении о передаче Сирии комплексов ПВО С-300 было принято после уничтожения российского разведывательного самолета Ил-20 Тогда погибли все 15 человек экипажа. По данным Минобороны РФ, воздушное судно стало жертвой провокации, организованной истребителями израильских ВВС.

С-300ПМ – способен перехватить практически любую воздушную цель на расстоянии до 250 километров. Один комплекс, а это командный пункт, радар и несколько пусковых установок, может одновременно брать на сопровождение и обстреливать несколько летательных аппаратов.