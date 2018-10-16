Премьер Армении Пашинян подал в отставку

Никол Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении. Так он рассчитывает создать повод для роспуска парламента. Обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян продолжит исполнять до выборов.

В Армении политический кризис разразился из-за желания Пашиняна провести досрочные парламентские выборы, напоминает РИА Новости. Парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Эта норма прописана в конституции Армении.

Сохранившая большинство в законодательном органе бывшая правящая Республиканская партия и ряд ее партий-союзников приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Поэтому премьер Пашинян 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров, которые представляли в правительстве поддержавшие этот законопроект партии. При этом вице-спикер армянского парламента от Республиканской партии Эдуард Шармазанов подчеркнул, что затрудняющие роспуск парламента поправки приняты не для создания препятствий перед досрочными выборами, а для обеспечения нормальной работы Национального собрания Армении.

Пашинян уже уволил министров-республиканцев и поручил уволить представляющих в правительстве партии "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения" министров.