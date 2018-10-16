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16 октября 201818:52

Forbes составил рейтинг самых щедрых миллиардеров

EPA

Представители авторитетного журнала Forbes опубликовали список миллиардеров, которые в 2017 году больше других потратили на благотворительность. Крупнейшее пожертвование составило 2,8 миллиарда долларов, его сделал Уоррен Баффет.

Два миллиарда из этой суммы Баффет вложил в фонд Билла и Мелинды Гейтс, а остальную часть перевел в благотворительные фонды, которыми заведуют его дети.

На втором месте оказались сами Билл и Мелинда Гейтс. Они потратили на благотворительность 2,5 миллиарда долларов. Пара прослыла филантропами уже давно. В 2005 гожу журнал Time признал их за это людьми года.

Остальные места в списке Forbes распределились следующим образом:

  • Экс-мэр Нью-Йорка и учредитель информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг (700 миллионов долларов на благотворительность);
  • Семья основателя Walmart Сэма Уолтона (536 миллионов долларов);
  • Основатель фонда "Открытое Общество" Джордж Сорос (531 миллион долларов);
  • Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, чей благотворительный фонд Chan-Zuckerberg Initiative инвестирует в образование, медицину и научные исследования (400 миллиардов долларов).

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