Чемпионат КХЛ. Магнитка на домашнем льду проиграла "Салавату"

В континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой тур. В Магнитогорске местный "Металлург" принимал соперников из "Салавата Юлаева" из столицы Башкортостана. Основное время принесло ничью (1:1), а в овертайме выиграли гости – 2:1.

Уфимцы открыли счет на 10-й минуте – это сделал Кадейкин. Но еще до первого перерыва Магнитка смогла отыграться: гол на счету Чибисова. Но к вящему сожалению зрителей два следующих периода не принесли заброшенных шайб. Судьи назначили дополнительное время и Ларсен принес юлаевцам победу.

Результаты двух других встреч игрового дня (интересно, что оба они также завершились со счетом 2:1): "Автомобилист" – "Барыс" – 1:2, "Трактор" – "Сибирь" – 2:1 Б.