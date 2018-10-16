РПЦ: в решении Константинополя больше материального, чем духовного

Поместные православные церкви вслед за РПЦ осудили действия Константинополя по предоставлению автокефалии Киеву. Вселенский патриархат фактически уравнивает себя с раскольниками — это мнение подкрепил и сам Порошенко. В благодарность за обещанное он уже начал раздаривать украинские церкви Константинополю. И этот передел имущества крайне опасен.

- Вы не могли бы нам сказать по поводу томоса?

- Я не в курсе дела.

- Я, если честно, очень спешу.

Так в Киево-Печерской лавре священнослужители сегодня реагируют на просьбы прокомментировать происходящее на телекамеру. После того, как Константинопольский патриархат начал процедуру предоставления Украине независимости — автокефалии, давление на священников Московского патриархата растет. Как и напряжение среди прихожан.

- Интервью мы не очень хотим давать, мы категорически против томоса, потому, что это все несерьезно! Но мы свою веру никогда не предадим!

Президент Порошенко при этом расплывается в улыбке перед представителями Константинопольского патриархата. Именно эти экзархи зачитывали в Стамбуле доклад, после которого Константинополь принял решение снять анафему с глав двух неканонических церквей Украины.

В благодарность Порошенко решил сегодня передать Константинопольскому патриархату исторический храм — Андреевскую церковь. Экзархи тем временем нарочито хвалят Порошенко, по бумажке зачитывая пафосную речь.

"Ваше имя золотыми буквами вписано в историю Украины рядом с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства", — говорит епископ Украинской православной церкви в Канаде в юрисдикции Константинопольского патриархата, епископ Эдмонтона и Западной епархии Иларион.

Но пока заезжие гости возносят Порошенко до небес, украинские политики спускают его на землю.

"Я думаю, что если Петр Порошенко так рьяно говорит о вере, то ему стоит напомнить, что вера — это прежде всего любовь к людям. А если он так к ним относится, то понятно, почему и коррупция, и поборы, и офшоры отбирают у людей не то что последнее, а то, чего у них еще нет", — говорит руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

В решении Константинополя священники Московского патриархата видят больше материального, чем духовного.

"Вообще просто все сводится к банальному "отжиму" материальной собственности. Если территория Украины теперь считается территорией Константинопольского патриархата, то все культовые сооружения и вся собственность, все материальные вещи, которые связаны с религиозными организациями — притом не только Украинской православной церкви, но и Киевского патриархата, и УПЦ — это все теперь Константинополь объявил своей собственностью", — говорит архиепископ Нежинский и Прилукский, председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Московского патриархата Климент.

"Я очень рассчитывают на то, что заверения, обещания украинской власти о том, что они не допустят беспорядков и насильственных захватов храмов, и что у верующих людей будет возможность продолжать молиться, ходить в свои храмы, будут не просто словами, но воплотятся в реальную жизнь, потому что, к сожалению, мы знаем, что бывало и иначе", — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Сегодня на вынужденное решение синода Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинополем появилась реакция из-за рубежа.

"К сожалению, в настоящий момент наша церковь находится перед великим искушением, искушением, которое охватило первоиерарха нашей церкви, Константинопольского патриарха: принять решение, которое может стать катастрофическим для церкви, сделать что-то, на что он не имеет права. Речь о том, чтобы признать одну раскольническую церковь и даже дать ей автокефалию, то есть что-то, чего еще не было", — говорит патриарх Сербский Ириней.

"Подобных резонансных решений до сегодняшнего дня еще ни разу не было в среде православной церкви, и мы видим здесь определенную угрозу. Мы призываем общество к проявлению спокойствия. Надо терпеливо ждать обсуждения вопроса", — говорит секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II Михаил Ботковели.

"То, что произошло — это очень печально, это великое искушение злом. Русская православная церковь не имела иного выбора согласно каноническому уставу, как прекратить причастие. Большинство православных церквей поддерживают ее позицию", — заявил бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона.

По разным оценкам, в случае, если Константинопольский патриархат не изменит своего решения, церкви Московского патриархата могут потерять от четверти до трети приходов и от трети до половины прихожан.

"Отключат газ, свет, запретят вход, въезд или просто лишат регистрации. Все это возможно, и в разных местах такого рода вещи уже возникали. Те инструменты, к которым могут прибегать власти на Украине, на самом деле только подтверждают их неправду, неискренность их намерений", — говорит пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

Экзархи Константинопольского патриархата, прибывшие на Украину, сегодня заявили, что продолжат процесс предоставления Украине автокефалии.