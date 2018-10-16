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Дело саудовского журналиста 16 минут назад

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16 октября 201821:47 Виталий Кармазин, Сергей Пашков

Заложник многолетней интриги: подробности жизни и гибели Джамаля Хашогги

Вопрос о том, покидал или нет пропавший журналист Джамаль Хашогги территорию консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, несколько часов назад переформулировала турецкая полиция. Она подтвердила обнаружение "неопровержимых доказательств убийства". Таким образом, дипломатический детектив, столкнувший Вашингтон, Эр-Рияд и Анкару, фактически становится кровавым триллером с геополитическим подтекстом. Тело Хашогги пока не найдено. Следы, судя по ночным поискам силовиков, ведут в небольшой по площади консульский сад. Он сегодня находится под беспрерывными вспышками фотокамер и в телесюжетах турецкого телевидения. Угадать, под каким же из вечнозеленых как саудовский флаг деревьев спрятаны расчлененные останки Хашогги пытаются и репортеры — перелезают за желтую ленту и гадают, почему припаркованный среди хвои белый внедорожник не покидает пределы консульства.

Власти Турции наконец-то смогли добиться того, чего саудовская сторона не хотела. После обысков в консульстве, следователи приехали и в личную резиденцию генконсула Саудовской Аравии Мохаммада аль-Атаиби, который буквально за два часа до визита криминалистов улетел из Турции в Саудовскую Аравию.

Его черный Mercedes выехал из ворот резиденции. Консул сидел на переднем кресле.

- Это консул! На работу, наверное, поехал.

Но он отправился в аэропорт. На частном самолете Мохаммад аль-Атаиби вылетел в Саудовскую Аравию. Самолет должен был приземлиться в местном аэропорту. Его отъезд местные СМИ связывают с визитом следователей, которые накануне всю ночь работали в самом консульстве. Источник в полиции Турции заявил, что обыск был продуктивным: в консульстве найдены следы насильственной смерти журналиста. Детали позже конкретизировал лично президент Турции.

"Речь идет о токсичных материалах. Речь идет о том, что в здании что-то закрашивали, что-то оттуда выносили. Мы продолжаем расследование. И скоро ознакомим вас с результатами", — отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В здании генконсульства криминалисты работали с помощью специального вещества люминола, выявляющего следы крови. Следователи осмотрели сад резиденции, где могут быть спрятаны останки Хашогги, изъяли пробы почвы. Появились и первые предположения о том, что конкретно происходило в консульстве сразу после визита Хашогги.

По всей видимости, внутри журналиста встретил некий официальный сотрудник дипмиссии и пригласил его в кабинет самого консула Мохаммада аль-Атаиби. Там якобы Хашогги поджидали два саудита из той самой группы сотрудников саудовских спецслужб, которые прилетели в Стамбул всего на один день.

По данным СМИ, они попытались усыпить журналиста неким химическим веществом. А затем отнесли его в соседнюю комнату, где пытали. Но то ли у Хашогги не выдержало сердце, то ли дозировка снотворного была чрезмерной — журналист скончался. Чтобы скрыть убийство, злоумышленники расчленили тело журналиста.

До последнего момента Саудовская Аравия утверждала, что Хашогги вышел из консульства незамеченным. Но как он это сделал, никто ответить не мог.

В консульстве всего два входа: центральный, через него Хашогги вошел, и задний. Оба входа — под контролем камер наблюдения. И кадров, на которых Хашогги выходит, так и не появилось. Но есть еще и ворота консульского гаража, из которого предположительно и увезли расчлененное тело Хашогги в резиденцию консула.

Как пишут турецкие СМИ, что, по предварительным данным, вереница черных автомобилей, в одном из которых могло находиться тело Хашогги, а день исчезновения журналиста направилось в резиденцию. Из чего местные журналисты сделали вывод, что самого Джамаля Хашогги могли захоронить на заднем дворе двухэтажного коттеджа.

Примечательно, что черный микроавтобус, на котором, как подозревают в Турции, могли вывезти тело журналиста в резиденцию консула, с тех пор так и не покидал эту территорию. Власти Турции уже пригрозили, что планируют обыскать и машины саудовских дипломатов.

По данным телеканала CNN, официальный Эр-Риад готовит доклад, в котором якобы сообщит: Хашогги случайно убили сотрудники саудовских спецслужб, которые почему-то не получали разрешения на проведения спецопераций.

"Согласно двум источникам, Саудовская Аравия готовит доклад, в котором признает, что смерть журналиста Джамаля Хашогги последовала в результате жесткого допроса, который должен был закончиться его похищением из Турции", — сообщает CNN.

Пока это всего лишь предположения. Но эти данные как две капли воды похожи на заявления Дональда Трампа, которые он сделал после разговора с королем Саудовской Аравии. Президент США рассказал, что видимо, убийство совершили какие-то неконтролируемые саудовские силы.

На фоне разразившегося кризиса в Саудовскую Аварию спешно прилетел госсекретарь США Майкл Помпео. Он уже встретился с королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Именно он, как подозревают в Турции, стоит за исчезновением журналиста.

Из Саудовской Аравии госсекретарь США отправится в Анкару на переговоры с турецкими властями. Исчезновение Джамаля Хашогги, похоже, может перекроить и международные договоры. Управление верховного комиссара ООН по правам человека 16 октября призвало снять любой дипломатический иммунитет с лиц, подозреваемых в убийстве журналиста.

Скандал с исчезновением Хашогги — самое серьезное испытание для дружбы Вашингтона с Эр-Риядом со времен терактов 11 сентября. Под угрозой — крупнейший оружейный контракт между странами на 110 миллиардов долларов. И мировые цены на черное золото. Саудовская Аравия уже намекнула, что на санкционное давление может ответить нефтяным. И все это из-за саудовского диссидента. Но Хашогги — не обычный оппозиционер.

Свою карьеру он начал со статьей о друге детства — Усаме бен Ладене. А его семья известна тесными связями и с саудовской королевской семьей, и с американскими спецслужбами.

Журналист Джамаль Хашогги, скорее, считал себя политическим деятелем. Когда-то он общался с министрами, дипломатами и придворными, поддерживал светские реформы наследного принца, но в какой-то момент поставил не на ту фигуру.

"Покровитель Джамаля – это принц Турки. Он – однокурсник Билла Клинтона по Джорджтаунскому университету. И, соответственно, когда в Штатах началась эта тяжелая, грязная и ответственная предвыборная кампания между Трампом и Хиллари Клинтон, то очевидно, что принц Турки, как однокурсник Клинтона, и его окружение, его окружение, Джамаль Хашогги в том числе, они активно в том числе продвигали линию Хиллари Клинтон, линию Демократической партии", — поясняет программный директор Фонда клуба "Валдай", научный руководитель Европейского института МГИМО, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

Но ни знакомство с четой Клинтонов, ни милость принца Фейсала не помогли Джамалю Хашогги. Его покровитель вдруг оказался в немилости, под арестом, а сам Джамаль счел благоразумным покинуть Эр-Рияд.

В стране, где количество принцев и принцесс крови исчисляется тысячами, а капитал, открывающий двери во дворцы правящей династии аль Сауди, должен начинаться с восьмизначной цифры, Джамаль Хашогги мог рассчитывать лишь на связи и знакомства, оставшиеся ему по наследству от деда — личного врача его величества Абдель Азиза, основателя королевского дома, и от легендарного дяди Аднана, чье имя в 1980-х не сходило со страниц светской хроники.

Человек, устроивший нью-йоркскую квартиру сразу на двух этажах Olympic Tower, купивший самую большую яхту, на которой даже снималась очередная серия Бондианы, Аднан Хашогги в конце восьмидесятых считался одним из самых богатых мужчин на планете.

"Там очень много сомнительных сделок, которые он проводил не от своего имени, а от имени саудовского режима. И связь была непосредственная, связь была очень тесная. То есть Аднан Хашогги был человек номер один, когда дело касалось каких-то теневых контрактов", — поясняет депутат Кнессета, эксперт по проблемам Арабского Востока Ксения Светлова.

Аднан Хашогги представлял в Нью-Йорке строительную империю бен Ладенов, а в нефтяных княжествах Аравии выступал от имени крупнейших североамериканских корпораций. Надевая то домотканую галабию, то шитый на заказ смокинг, он был ширмой, за которой большие люди заключали большие оружейные сделки, договаривались о нефтяных ценах, о свержении неугодных и поддержке лояльных режимов.

"Семья Хашогги расцвела благодаря своему положению при королевском дворе. Это было основной его бизнеса, это позволило ему заработать немыслимую тогда сумму в 40 миллиардов долларов. И частью его бизнеса было выполнение разного рода деликатных миссий, о которых не принято писать в официальных биографиях", — подчеркивает профессор Бар-Иланского университета Мордехай Кейдар.

Имя Аднана Хашогги всплывало почти в каждом крупном политическом скандале той поры. Он имел отношение к поставкам автоматического оружия и ПЗРК никарагуанским контрас, он упоминался газетами, когда эта авантюра вошла в историю под именем Ирангейта, он получал огромные барыши от американского Lockheed, он попадал под пяту правосудия по обвинению в отмывании денег и сокрытии доходов космических размеров. Причем бизнес Аднана не знал ни границ, ни принципов. Правоверный мусульманин-ваххабит готов был сотрудничать даже с израильскими разведчиками, если дело обещало прибыль.

Легендарный агент "Моссада" Элиэзер Цафрир вспоминал однажды, что Аднан посредничал и пытался извлечь выгоду из попыток заключить мир между Израилем и Иорданией.

"Когда прощупывалась возможность установления мира между Иорданией и Израилем, то Аднан Хашогги и наш президент Яков Нимроди общались на этот счет с иорданским королем Хусейном и его братом Хасаном. Обсуждалась и возможность создания совместной экономической зоны в районе границы между Иорданией и Израилем", — рассказывал бывший сотрудник израильских спецслужб.

Аднан Хашогги скончался год назад. Его миновали дворцовые интриги дома Сауди последних лет. 82-летний международный авантюрист умер на руках домочадцев. Его племянникам повезло куда как меньше.

Один из них — Додди аль-Файед — погиб в объятиях принцессы Дианы в парижском тоннеле на набережной Сены в 1997 году. Другой, Джамаль Хашогги, бесследно исчез 2 октября, войдя в двери саудовского консульства в Стамбуле. Бедный родственник оказался заложником запутанной и многолетней придворной интриги, возносящей одних и безжалостно ниспровергающей менее удачливых.

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