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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 23 минуты назад
Адвокаты Павла Мамаева и Дениса Пака противоречат друг другу
В деле Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые неделю назад стали зачинщиками двух драк в Москве, продолжаются следственные действия. Состоялись очные ставки футболистов и потерпевших. После этого адвокаты двух сторон заявили явно противоположные позиции.
Защитник Мамаева Игорь Бушманов сообщил журналистам после завершения процедур, что его подзащитный не имеет отношения к нападению на чиновника Минпромторга Дениса Пака и, якобы, последний не имеет претензий к Мамаеву.
"Было выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком Мамаев не причастен, каких-либо противоправных действий в отношении него не совершал, — цитирует Бушманова РИА Новости. – Каких-либо заявлений со стороны Пака, что со стороны Мамаева были какие-либо оскорбления или противоправные действия, не поступало".
Адвокат также сообщил, что во время очной ставки его клиент извинился и перед Паком, и перед другими потерпевшими, выразив готовность загладить свою вину, в том числе материально.
В то же время вышедшая к прессе защитник Пака Наталья Шатихина заявила изданию "Спорт-экспресс", что очные ставки ее клиента с Мамаевым и Кокориным не изменили позицию потерпевшего: "Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет. Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях".
То есть, претензии Пака к избившим его футболистам остаются в силе и пока ни о каком примирении сторон речь не идет.
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