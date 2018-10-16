Кубок Кремля. Вихлянцева и Калинская проиграли француженкам

На теннисном Кубке Кремля, традиционном московском турнире с призовым фондом 1,8 млн долларов, во второй игровой день состоялся женский мини-матч Россия – Франция. Увы, но Наталья Вихлянцева и Анна Калинская не устояли в борьбе с гостьями столицы.

Вихлянцева играла с Ализе Корне и провела на корте почти 2 часа. Три сета были очень разными, но в итоге француженка оказалась сильнее – 5:7, 6:2, 7:5. Калинская проиграла опытной Кристине Младенович, что называется, "в одну калитку" – 1:6, 3:6.