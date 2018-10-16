Во Франции посадили женщину, которая притворялась жертвой парижского теракта
33-летнюю жительницу Парижа Александру Дамьен приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она притворялась жертвой теракта 2015 года, который французы считают своим 11 сентября. Дамьен получила компенсацию в раземере 20 тысяч евро как пострадавшая при взрыве у кафе "Карийон", сообщает Le Monde.
Суд сжалился над женщиной. Несмотря на приговор в два года, она проведет в тюрьме всего шесть месяцев, после чего сможет выйти по условно-досрочному. Изначально прокурор запрашивал для француженки 1,5 года тюрьмы без право на досрочное освобождение.
На суде Дамьен расплкалась и признала свою вину.
В 2015 году парижанка заявила, что находилась возле кафе "Карийон", когда на него напали террористы. В качестве доказательств женщина демонстрировала шрам на руке от удара автоматом. Позже выяснилось, что она заработала его, когда занималась кайтингом.
В 2016 году реальные жертвы теракта стали жаловаться на Дамьен, утверждая, что она самозванка. Полиция завела дело в отношении женщины.
Крупнейший теракт в истории Франции состоялся 13 ноября 2015 года. Наибольшее количество раненых было в концертном зале "Батаклан", где террористы держали заложников, и у футбольного стадиона "Стад де Франс".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Крушение Су-27: погибли американский и украинский пилоты
- В Москве найдено тело бывшего владельца "Спорт-Экспресса"
- Саудовский генконсул срочно покинул Стамбул
- Премьер Армении Пашинян подал в отставку
- Мошенники похитили деньги с карт московских пенсионеров
Самое читаемое
-
В Череповце умер нигерийский принц, женившийся на 50-летней Наташе
- Рандеву на ночных обочинах: чем опасны придорожные путаны
- Убитая догами заводчица жестоко обращалась с животными
- Подстреленная модель устроила аварию. Видео
- Кошка помогла женщине диагностировать рак
Авто.Вести.Ru
-
Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
- Знак "Шипы": штраф так и не отменили!
- Марка Audi изменит свой логотип из четырех колец
- Новый пикап Mitsubishi L200: названа дата премьеры
- Skoda выпустит очень маленький и дешевый кроссовер
Экономика
-
Чем Саудовская Аравия может ответить США
- Стабильность - это не рост. Экономика РФ дрейфует в сторону глобального шторма
- Цифровая лаборатория "Норникеля" переедет в Сколково
- 10 самых курящих стран мира
- 5 горячих зон Европы: кто заинтересован в управляемом хаосе?
- Где создают искусственный интеллект: топ-10 стран мира
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Что есть от камней в почках: полезные продукты и как включить их в рацион
- Мужчину три года лечили от рака вместо простуды
- Ой, я проглотил жвачку, что делать: насколько это опасно на самом деле
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
- Есть вопрос: насколько безопасны для кожи маски из глины
Вести в 20.00
-
"Камерная" обстановка для Кокорина и Мамаева
- О блокаде Ленинграда сняли комедию
- Что сделали с телом саудовского журналиста
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Аферисты выманивали пин-коды карт у пенсионеров и крали миллионы
- Родственники жертвы ДТП в Подмосковье добиваются наказания для лихача
- Видеосъемка в столичном торговом центре закончилась потасовкой
- Морозовская детская больница отмечает юбилей
- Умер создатель цифрового телевещания Марк Кривошеев
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Препарат против экземы стимулировал рост волос у девушки с облысением
- Тёмное прошлое млекопитающих: как динозавры изменили ДНК наших предков
- Создана самая быстрая в мире камера
- Сверхскоростная струя, бьющая из окрестностей чёрной дыры, оказалась "матрёшкой"
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"