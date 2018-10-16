Во Франции посадили женщину, которая притворялась жертвой парижского теракта

33-летнюю жительницу Парижа Александру Дамьен приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она притворялась жертвой теракта 2015 года, который французы считают своим 11 сентября. Дамьен получила компенсацию в раземере 20 тысяч евро как пострадавшая при взрыве у кафе "Карийон", сообщает Le Monde.

Суд сжалился над женщиной. Несмотря на приговор в два года, она проведет в тюрьме всего шесть месяцев, после чего сможет выйти по условно-досрочному. Изначально прокурор запрашивал для француженки 1,5 года тюрьмы без право на досрочное освобождение.

На суде Дамьен расплкалась и признала свою вину.

В 2015 году парижанка заявила, что находилась возле кафе "Карийон", когда на него напали террористы. В качестве доказательств женщина демонстрировала шрам на руке от удара автоматом. Позже выяснилось, что она заработала его, когда занималась кайтингом.

В 2016 году реальные жертвы теракта стали жаловаться на Дамьен, утверждая, что она самозванка. Полиция завела дело в отношении женщины.

Крупнейший теракт в истории Франции состоялся 13 ноября 2015 года. Наибольшее количество раненых было в концертном зале "Батаклан", где террористы держали заложников, и у футбольного стадиона "Стад де Франс".