Президенты России и Египта вышли на сочинскую набережную

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по сочинской набережной, где пообщались с отдыхающими россиянами, после чего отправились на ужин в ресторан "Высота 5642".

Как передает "Интерфакс", первым на встречу Путин, который около пяти минут подождал коллегу на свежем воздухе. После того, как руководитель Египта, приехав, тепло поприветствовал российского президента, тот предложил ему прогуляться.

Во время променада главы государств обменялись впечатлениями о местной погоде, которая понравилась гостю – вечером в Сочи было +18°.

Абдель Фаттах ас-Сиси рассказал Путину, что в Москве успел встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, с которым он обсудил различные вопросы, а также пообщался со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и возложил цветы в Могиле Неизвестного солдата.

Прогуливаясь в сторону ресторана, президент России сказал собеседнику, что вскоре у них будет возможность в спокойной обстановке обсудить все вопросы.

По пути они встретили прогуливавшихся по набережной отдыхающих.

"Как отдыхается? Откуда вы?", — поинтересовался Путин у нескольких компаний, которые встречались им на пути. В ответ ему рассказали, что живут в Сочи, кто-то говорил, что приехал из Москвы и с Урала.

Во время прогулки глава государства представил им президента Египта, а тот пригласил россиян на курорты страны. "Мы вас ждем", — сказал он.

Отдыхающие россияне в ответ пригласили в Сочи египтян.

"Вы так просто общаетесь с народом", — заметил президент Египта, и Путин улыбнулся ему в ответ. После этого они дошли до ресторана, где поужинают и пообщаются в неформальной обстановке.