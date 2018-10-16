Андрей Рублев проиграл Киргиосу на Кубке Кремля

В столичном дворце спорта "Олимпийский" продолжается второй игровой день крупного теннисного турнира Кубок Кремля. Российская диаспора на состязаниях с призовым фондом 1,8 млн долларов потеряла Андрея Рублева, который проиграл Нику Киргиосу из Австралии.

Австралиец "посеян" в Москве под пятым номером, но в матче с Рублевым он не произвел впечатления абсолютного фаворита. Наш теннисист уступил в первой партии (3:6), но сравнял счет по сетам во второй – 6:4. Однако в решающий момент Киргиосу сумел собраться и все-таки вышел во второй круг – 6:4.