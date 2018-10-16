Финский "Йокерит" обыграл в Казани обладателя Кубка Гагарина

Центральным матчем очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге стала встреча в Казани между местным обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и финским "Йокеритом". Хозяева вели в счете до 56-й минуты, но в концовке "джокеры" совершили камбэк.

Матч начался с довольно затяжной разведки и счет был открыт только ан 19-й минуте: финны вышли вперед за счет гола Столлери. Однако во втором и начале третьего периода Азеведо и Секач забросили две шайбы и вывели "барсов" вперед.

В дальнейшем время шло, а счет не менялся, несмотря на усилия обеих команд. И вот когда до конца основного времени оставалось 4 минуты, Норман счет сравнял. Казанцы были несколько ошеломлены и через минуту пропустили гол от Гранта. Финальный штурм обладателей Кубка Гагарина изменить счет не смог. 3:2 в пользу "Йокерита".

Результаты других матчей дня: "Динамо" (Рига) – "Амур" – 0:1, "Динамо" (Минск) – "Динамо" (Москва) – 1:3, "Слован" – "Адмирал" – 4:3, ЦСКА – "Куньлунь" – 3:4, "Витязь2 – "Северсталь" – 4:1.