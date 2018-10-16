Ученый от футбола. Памяти Олега Базилевича

Ушел Олег Базилевич. Автор непревзойденной системы подготовки футболистов высокой квалификации, что в конце 1970-х – начале 1980-х позволила советскому футболу позволила превратится на время едва ли не в главного законодателя футбольной моды.

По лекалам, созданным великим наставником киевского "Динамо", тренируют до сих пор и тренируют весьма успешно. Но лично для меня Олег Базилевич — это отнюдь не киевское "Динамо", а родной "Пахтакор".

Самобытная (как тогда говорили) и яркая команда из Ташкента в сезоне-1979 вполне могла замахнуться на медали. Если бы не страшная катастрофа в небе над Днепродзержинском. Олег Петрович чудом не попал на тот трагический рейс в Минск.

Лично мне с Базилевичем удалось пообщаться в 2012-м, когда в Киеве мы делали сюжет к юбилею Олега Блохина. Мудрый, невероятно интеллигентный и спокойный человек, напоминавший ученого. Светлая память. Таких больше не делают...