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16 октября 201823:05

Баскетбольный ЦСКА обыграл "Маккаби" в Евролиге

EPA

Матчем в Тель-Авиве между местным "Маккаби" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день в баскетбольной Евролиге. Игра получилась непростой, но очень интересной. На этих баскетбольных "качелях" последнее слово осталось за российской команды – 89:86.

ЦСКА начал игру достаточно активно и безбоязненно для гостей. Первая четверть осталась за москвичами – 24:22. Во второй четверти армейцы продолжали оказывать давление на хозяев и увеличили отрыв – 50:46. Однако, "Маккаби" сдаваться не собирался и третья четверть осталась за ним – 22:17. Но в концовке ЦСКА был лучше и выиграл с разницей "+3".

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