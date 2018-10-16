Внедорожник сбил трех человек на пешеходном переходе в Москве

Три пешехода попали в больницу с травмами средней степени тяжести после наезда внедорожника на юге Москвы, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Камера зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около пяти часов вечера 16 октября возле дома 126 в Чечерском проезде. На кадрах видно, как белый Nissan неожиданно сворачивает направо и въезжает в группу людей у пешеходного перехода.

Что послужило причиной такого маневра, остается неизвестным. По предварительным данным, водитель, за которым числится 14 штрафов, в том числе 10 неоплаченных, был трезв.

Пострадавших после оказания первой помощи доставили в больницу.