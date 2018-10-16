Писатель Эдуард Лимонов сообщил о своей госпитализации из-за плохого самочувствия

Писатель и политик Эдуард Лимонов (Савенко) сообщил в своем блоге Live Journal о своей госпитализации в связи с плохим самочувствием во вторник, 16 октября.

Как написал Лимонов, состояние его здоровья "довольно паршивое". "Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно", — цитирует слова писателя РИА Новости.

Лимонов рассказал, что сегодня он сбежал в другую клинику, в которой находятся его друзья. Литератор отметил, что перед клиниками он успел написать книгу "Азбука" ("Император" и другие мнения), а также закончить книгу "Философия подвига".