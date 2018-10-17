Заместителя главы внешней разведки Украины обвиняют в государственной измене

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении Сергея Семочко, заместителя главы внешней разведки. Как отмечает пресс-служба ведомства, причиной стало журналистское расследование.

В эфире программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" 16 октября рассказывалось, что Семочко вымогал деньги за поставку американских препаратов для гемодиализа на Украину. Также упоминалось о том, что семья чиновника владеет имуществом, которое не соответствует их доходам. Кроме того, журналисты заявили, что у родственников Семочко – российское гражданство.

В сообщении СБУ говорится, что в рамках начатого уголовного дела по статье "Государственная измена" в отношении Сергея Семочко Служба безопасности проверяет информацию, опубликованную в СМИ.

Ранее в отношении заместителя главы внешней разведки уже было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", напоминает газета "Известия".

30 июля текущего года сообщалось, что СБУ начала расследование дела о государственной измене в отношении президента Украины Петра Порошенко.