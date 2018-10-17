В Канаде легализовали марихуану в рекреационных целях

В среду, 17 октября, в Канаде вступает в силу Федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях. Таким образом, Канада станет первой среди государств G7 и второй в мире страной после Уругвая, которая легализовала этот легкий наркотик, разрешив его выращивание, продажу и хранение.

В 1923 году парламент Канады официально внес каннабис в запретный список, напоминает ТАСС. спустя 95 лет либеральное правительство Канады приняло иное решение и окончательно одобрило в конце июня текущего года законопроект о легализации марихуаны в рекреационных целях. Тогда канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что употребление этого наркотика станет законным с 17 октября.

Легализация марихуаны – одно из предвыборных обещаний Трюдо на парламентских выборах 2015 года, на которых во многом благодаря этому он заручился поддержкой молодых избирателей.