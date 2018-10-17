В Санкт-Петербурге 70 кг содержащих ртуть отходов вывезено с места отравления детей

В Санкт-Петербурге специалисты вывезли около 70 килограммов отходов, содержащих ртуть, с площадки для скейтбординга у школы в Невском районе города, где отравились дети. Такие данные сообщили представители пресс-службы городского управления Роспотребнадзора.

Как уточняется, была собрана видимая ртуть, проведены демеркуризационные работы. Согласно результатам замеров, в воздухе на территории площадки обнаружено превышение ПДК паров ртути в 1,5-90 раз на площади 100 квадратных метров.

Территорию скейт-площадки огородили, покрытие горки демонтировали. Во вторник, 16 октября, специалисты также провели замеры паров ртути в школе, превышений не было обнаружено.

Ранее СМИ сообщали о том, что семерых детей госпитализировали с отравлением парами ртути после того, как они побывали на скейт-площадке у школы, расположенной в Невском районе Санкт-Петербурга. Причиной отравления стала емкость с жидким металлом объемом 0,5 литра, которую еще 28 сентября школьник начальных классов нашел во дворе и принес домой, а затем взял ее с собой, чтобы показать одноклассникам, которые играли на площадке рядом со школой.

Врачи больницы, в которую доставили ребят, сообщили, что их выпишут в течение 10 дней. Родителям рекомендуется наблюдать за здоровьем детей в течение ближайших десяти лет, так как ртуть имеет свойство накапливаться в организме. Прокуратура и УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят проверки по факту случившегося, передает ТАСС.