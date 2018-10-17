Полиция начала проверку по факту избиения солистки группы "Маша и медведи"

Правоохранители Москвы начали проверку после заявления солистки группы "Маша и медведи" об избиении. Об этом СМИ сообщила пресс-служба ГУ МВД столицы.

Как уточняется, 13 октября в ОВД России по Басманному району обратилась женщина 1977 года рождения и сообщила, что в результате бытового конфликта она получила телесные повреждения. В настоящее время участковый уполномоченный полиции проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает ТАСС.

Ранее средства массовой информации сообщали, что солистку группы "Маша и медведи" Марию Макарову избили после того, как она заступилась за заслуженного деятеля искусств РФ Александра Кулыгина, у которого якобы пытаются отнять недвижимость.