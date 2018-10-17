Россия может ввести санкции против Польши за снос советских памятников
Российская федерация может ввести политические и экономические санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Ранее власти Варшавы сообщили о планах снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, напоминает издание "Коммерсантъ".
Как подчеркнул Джабаров, Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, которые поощряют снос памятников советским воинам. "Шаги экономического характера нужно подробно проанализировать, чтобы не навредить себе", — заявил Владимир Джабаров.
В последнее время в Польше все чаще оскверняют памятники погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны. В 2017 году в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. В том числе закон предполагает и снос советских памятников. Все памятники, подпадающие под этот закон, должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Кладбищ и мест захоронений закон не касается.
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