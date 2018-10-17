В Якутии продолжаются поиски пропавшего в результате ЧП на Алдане

Утром в среду, 17 октября, в Якутии возобновлены поиски женщины, пропавшей без вести после происшествия на реке Алдан. Об этом сообщили представители управления МЧС региона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что лодка, в которой были девять человек, перевернулась по неизвестной причине. Три человека погибли, пятеро смогли спастись, еще один пропал без вести.

Как уточняется, ЧП произошло в трех километрах от села Мегино-Алдан и 100 метрах от берега реки. В поисковой операции участвуют спасатели и местные жители, передает ТАСС.

В МЧС сообщили, что навигация для маломерных судов в Якутии полностью завершена с 10 октября.