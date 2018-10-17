Вооруженные силы Израиля засекли пуск ракеты из сектора Газа

Военные Израиля засекли пуск ракеты из сектора Газа, активировавший сирены воздушной тревоги в Беер-Шеве (одном из крупнейших городов на юге страны). Об этом сообщили представители пресс-службы армии.

Выпущенная ракета разорвалась рядом с жилым домом. Обстрел, чреватый эскалацией конфликта с палестинскими боевиками, обошелся без жертв и пострадавших.

В Интернете появились фото и видео с места происшествия, на которых видно, что реактивный снаряд разорвался в палисаднике у двухэтажного здания, повредив его. По данным СМИ, несколько горожан пережили паническую атаку, им понадобилась помощь врачей.

Сигнал, сработавший среди ночи, предписывал более чем 200 тысячам горожан в течение минуты укрыться в бомбоубежищах и других защищенных помещениях.

В прошлый раз палестинские боевики обстреляли Беер-Шеве два месяца назад, а до этого не обстреливали город четыре года.

Министр обороны и премьер-министр Израиля в последнее время говорят о необходимости нанесения "жестких ударов" по движению ХАМАС, правящему в секторе Газа, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий.