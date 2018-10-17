Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе видеохостинга YouTube

Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, по всему миру сообщают о проблемах с сервисом. Такую информацию подтверждают данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Как уточняется, сбой произошел около 4 часов утра по московскому времени в среду, 17 октября. Пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (43 процента), сайт YouTube не работает у 38 процентов пользователей, еще 17 процентов не могут войти в свои аккаунты, передает ТАСС.

Сбои в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в России, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Мексике, Перу, США, Японии и других странах. В Российской Федерации о проблемах с YouTube чаще всего сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Петрозаводска и Ставрополя.