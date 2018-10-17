В Комсомольске-на-Амуре спасатели успели поймать мальчика, упавшего с 4 этажа

В Комсомольске-на-Амуре шестилетний мальчик остался жив после падения с балкона четвертого этажа. Спасатели успели поймать ребенка, а их в свою очередь своевременно вызвала сотрудник полиции. О происшествии сообщили представители УМВД России по Хабаровскому краю.

Как уточняется, в полицию поступило сообщение о ребенке, который играл на балконе четвертого этажа многоквартирного дома по Аллее Труда. На место прибыла инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Елена Литовченко, передает РИА Новости.

Увидев, что балкон не застеклен, а малыш стоит на табуретке, опираясь на перила, сотрудница правоохранительных органов вызвала МЧС. До прибытия спасателей она отвлекала мальчика, чтобы он не упал вниз. Когда ребенок не удержался и перевалился за ограждение, спасатели, прибывшие на место вызова, подхватили его.

Мальчика забрали в отдел полиции, где он дожидался прихода матери. Как удалось установить, ребенок часто остается дома один, когда его мать уходит на работу. Детский сад он не посещает. Сотрудники полиции провели беседу с женщиной и поставили семью на профилактический учет.