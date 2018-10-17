Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

Сотрудники видеохостинга YouTube устранили неполадки, которые возникли в работе сервиса в среду, 17 октября. Такая информация появилась на странице YouTube в Twitter.

"Мы вернулись. Спасибо вам всем за терпение", — обращается к пользователям YouTube. И призывает сообщить, если кто-то по-прежнему испытывает сложности при пользовании сервисом. Ранее сообщалось, что у пользователей по всему миру возникли трудности с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV. О причинах технических проблем пока ничего не сообщается.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе YouTube произошел около 4 часов утра по московскому времени в среду, 17 октября. Проблемы в работе видеохостинга наблюдались по всему миру, напоминает ТАСС.