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17 октября 201806:17

Неполадки в работе видеохостинга YouTube устранены

youtube.com

Сотрудники видеохостинга YouTube устранили неполадки, которые возникли в работе сервиса в среду, 17 октября. Такая информация появилась на странице YouTube в Twitter.

"Мы вернулись. Спасибо вам всем за терпение", — обращается к пользователям YouTube. И призывает сообщить, если кто-то по-прежнему испытывает сложности при пользовании сервисом. Ранее сообщалось, что у пользователей по всему миру возникли трудности с доступом к YouTube, YouTube Music и YouTube TV. О причинах технических проблем пока ничего не сообщается.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой в работе YouTube произошел около 4 часов утра по московскому времени в среду, 17 октября. Проблемы в работе видеохостинга наблюдались по всему миру, напоминает ТАСС.

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