20 рабочих госпитализированы с Тенгизского месторождения с подозрением на отравление

Из вахтового поселка на месторождении Тенгиз (Жылыойоский район Атырауской области, Казахстан) 20 рабочих госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Такие данные сообщил СМИ руководитель областного департамента охраны общественного здоровья.

Как уточняется, сообщение о 20 случаях подозрения на пищевую токсикоинфекцию среди работников АО "Монтажспецстрой" в вахтовом поселке Болашак поступило в департамент в 17:30 по местному времени. Ближе к ночи число заболевших возросло до 22 человек, передает агентство "Интерфакс".

Всех заболевших доставили в центральную районную больницу. В настоящее время инфекционист ЦРБ осматривает и консультирует пациентов.

Вечером 16 октября на Тенгизское месторождение выехала бригада специалистов департамента охраны общественного здоровья. Профилактические мероприятия координируются из Астаны. Устанавливаются причины пищевой токсикоинфекции.